“I soldi li gestisco io”. E’ questa, la decisione adottata dal primo cittadino peloritano onorevole Cateno De Luca, comunicata ieri, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

De Luca, ha scritto poi: “Conferenza dei Servizi, per Variazione di Bilancio – Disamina della documentazione Bilancio 2020/2022 Fondi extra Bilancio – Riprogrammazione mutui resi. Quasi quattro ore di confronto con tutti i dirigenti comunali per verificare le somme non spese per il 2019 e quelle da spendere per il Bilancio 2020 – 2022”.

Ed infine: “chi non ha speso i soldi nel 2019 lunedì prossimo me li dovrà restituire perché decido io e gli assessori come destinarli. I tempi dei soldi nascosti nei cassetti da parte dei dirigenti comunali che venivano utilizzati senza alcun controllo politico della giunta e del consiglio comunale sono finiti. Basta con i padroni del pastificio”!