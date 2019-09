E’ cio’ che riferisce la deputata dei 5 Stelle all’Ars, Valentina Zafarana: “ieri ha fatto un altro passo verso la sua concretizzazione la mia proposta di legge sul Budget di salute, che da più di due anni porto avanti in Assemblea Regionale siciliana e che ho scritto gomito a gomito con specialisti e operatori del settore. È nel testo del ‘collegato’ alla finanziaria e presto vedrà la luce in aula. Che cos’è?”.

Molto semplice: “ogni Azienda sanitaria provinciale sarà tenuta a destinare lo 0,2 per cento delle somme in entrata nel proprio bilancio per finanziare il ‘budget di salute’, ovvero progetti terapeutici individualizzati per la presa in carico comunitaria di persone con disabilità psichica. Un risultato che punta a dare maggiore dignità e assistenza ai nostri cittadini più deboli. Si parte dalla persona con disabilità e dalla famiglia, dalle loro capacità di autodeterminazione e sulla possibilità di personalizzare l’assistenza in base alle esigenze di salute, cura, riabilitazione, abitative, occupazionali e legate alla socialità”.

“Potranno così trovare applicazione strutturale e concreta quei progetti che già sono stati avviati in via sperimentale e con evidenti benefici nelle Asp di Messina e Palermo. Attendiamo adesso la determinazione dell’aula, che spero possa dare il via definitivo”.