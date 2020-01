LO RIFERISCE IN UNA NOTA ODIERNA, LA SENATRICE PENTASTELLATA DI MESSINA, GRAZIA D’ANGELO

«Ieri, lunedì 20 gennaio, sono stata scelta come Capogruppo della Commissione Giustizia al Senato. Un ruolo di grande responsabilità che porterò avanti con il massimo della dedizione, cercando di ripagare al meglio la fiducia degli elettori e dei colleghi». A darne notizia è la senatrice del M5s Grazia D’Angelo, che ringrazia tutti gli attivisti e i cittadini per il sostegno e l’impegno profuso sul territorio: «Una componente fondamentale per affrontare ogni giorno le numerose sfide che ci attendono».