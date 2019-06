Ieri pomeriggio a Messina, in via Felice Bisazza, è stata inaugurata la Segreteria politica degli onorevoli Matilde Siracusano e Tommaso Calderone, condivisa anche con il consigliere comunale azzurro Dario Ugo Zante.

Nella circostanza descritta sono intervenuti: “i commissari di Forza Italia in Città, Pippo Trischitta e Sacha Cardile, il deputato alla Camera, on. Francesco Cannizzaro e telefonicamente, la neo coordinatrice nazionale di Forza Italia on. Mara Carfagna”.

La Carfagna, si è complimentata per la pregevole iniziativa, sottolineando la necessità di: “rivitalizzare le nostre migliori energie per rioccupare lo spazio che un Partito liberale come Forza Italia deve avere nel panorama politico”.

Affermano in sinergia Siracusano, Calderone e Zante: “una casa comune che possa essere un punto di riferimento per le istanze del territorio. Non vogliamo essere un Comitato elettorale. Con la logica di squadra e l’interlocuzione diretta tra i livelli Istituzionali, vogliamo essere una certezza per i messinesi. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno per dar voce ai nostri concittadini”.