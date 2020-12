“Ieri sera, al termine del Consesso di Fratelli d’Italia, sono stato nominato quale componente dell’Assemblea Nazionale”. Lo ha scritto in un Post odierno su Facebook, l’avvocato messinese e consigliere comunale di Lipari Ciccio Rizzo gia’ componente del Consiglio a Messina dal 2008 al 2013.

Rizzo ha aggiunto: “ringrazio per la fiducia rinnovatami Giorgia Meloni, leader del Partito, alla quale mi lega un antico sentimento di militanza. Allo stesso modo voglio ringraziare Ignazio La Russa che mi ha aiutato a gettare il cuore oltre l’ostacolo nei momenti più impegnativi”.

“Un abbraccio a Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli, instancabili alfieri della ricostruzione del nostro Partito. Alla Comunità militante che non smette di sostenermi, a qualsiasi latitudine sita, prometto di custodire e trasmettere la fiaccola sempre accesa, come a me consegnata dai Maestri che reco in cuore… e il Domani appartiene a Noi”!