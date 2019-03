Igor Gelarda (Palermo): “La Lega apre le porte”

A scriverlo è Igor Gelarda (responsabile siciliano Enti Locali della Lega – Salvini Premier e capogruppo al Consiglio comunale di Palermo), a margine del convegno tenutosi nella giornata odierna al Teatro Massimo: “una domenica speciale davvero. Forse non è una coincidenza questo frizzante inizio di Primavera con la bellissima giornata di oggi. Un entusiasmo, una voglia di fare e una genuinità che lasciano il segno”.

“Ringrazio tutti di cuore per queste emozioni, soprattutto per l’energia che ho sentito dai tanti militanti e cittadini che mi hanno dato una carica indescrivibile. Grazie a tutti, grazie a chi ha scelto di spendersi per questo progetto con tutto se stesso. Non sarà mai abbastanza quello che merita la gente vera come voi, so che faremo tanto per la nostra terra. Grazie ai miei amici Luca, Andrea, Enzo, Giovanni e Mauro. Ancora e sempre grazie. #lalegaapreleporte – #liberiamolasicilia”.