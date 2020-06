“Il 2 giugno portiamo in piazza la voce del nostro territorio; lo facciamo in sicurezza e nel rispetto delle regole necessarie a tener distante ogni rischio. La mascherina è una protezione ma non è un bavaglio e tenerla in viso non significa soffocare l’urlo della gente che ha diritto ad essere tutelata e garantita”, così il deputato regionale, Presidente del Gruppo Parlamentare Fratelli d’Italia all’ARS, On. Elvira Amata.

“Saremo insieme agli amici di Lega e Forza Italia per un’iniziativa equilibrata, una mobilitazione non tradizionale, che in tutte le principali piazze d’Italia si svolgerà nel rispetto delle misure per la sicurezza, in attesa della grande e vera manifestazione che si terrà a luglio. Gli italiani sono stanchi; troppo è stato chiesto ai cittadini da un Governo che è andato avanti in modo confusionario e propagandistico nella gestione di questa emergenza affrontata restando sordo alle richieste della gente e le proposte delle opposizioni. Noi ci siamo e ci saremo. E sarà possibile seguire l’iniziativa attraverso il web e i canali social ufficiali”, conclude.

Il flash mob si terrà a Messina il 2 giugno, a Piazza Cairoli, alle 10.30.