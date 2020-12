“Il carcere di Messina Gazzi è un istituto penitenziario di primaria importanza per la Sicilia e per l’intero Mezzogiorno. Questa mattina in Commissione Giustizia alla Camera dei deputati ho illustrato un’interrogazione al ministro Bonafede in merito alle problematicità che insistono su questa struttura. La risposta del sottosegretario Ferraresi ha evidenziato una carente gestione da parte dell’esecutivo della macchina giudiziaria nazionale. Il governo appare lontano dalla realtà, tanto a livello centrale quanto nel rapportarsi con le complesse casistiche territoriali”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia… in un comunicato di ieri.

Ha continuato la parlamentare: “a Gazzi vi è un grosso problema relativo al sottodimensionamento del personale. Per quanto riguarda gli agenti di polizia penitenziaria, sulle 224 previste dalla pianta organica mancano del tutto ben 35 unità. Inoltre, 46 non espletano attività in istituto, ma operano nei servizi del nucleo traduzioni e piantonamenti, cui si aggiungono i distaccati presso altre sedi, pari oggi a 12. In riferimento alla gestione contabile dell’Istituto, invece, quest’ultima è rimessa, per totale carenza di figure professionali dedicate, ad assistenti amministrativi transitati, per inidoneità, dal corpo di polizia penitenziaria e, quindi, privi delle competenze specifiche richieste dal ruolo. Una situazione francamente insostenibile. Un solo elemento positivo riscontrato. Come più volte chiesto da Forza Italia, l’ex reparto di chirurgia dell’istituto penitenziario, dismesso da anni, è stato riaperto e convertito in reparto dedicato alla degenza femminile”.

“Chiediamo, dunque, al ministro della Giustizia un intervento immediato per azzerare le gravi difficoltà che deve affrontare questo carcere, per sbloccare – dopo oltre un decennio – le assunzioni e per dare risorse adeguate ad uno degli istituti penitenziari più rilevanti del Sud Italia. Non saranno accettati ulteriori ritardi”.