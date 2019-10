UN MOMENTO COMMEMORATIVO, CHE SI TERRA' IN TUTTA ITALIA

Il Comitato “Dieci Febbraio”, il movimento “Vento dello Stretto” di Messina ed il movimento “Oltre la linea Messina” organizzano per sabato 5 ottobre 2019, alle ore 18:30 in piazza “Martiri delle foibe ed esuli d’Istria, Fiume e Dalmazia” a Messina, la manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto”.

Tale momento commemorativo, promosso in tutta Italia, intende onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito.

Verrà deposto un fiore e sarà raccontata ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa “Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”.

Il martirio di Norma Cossetto è stato recentemente raccontato nel film “Red Land”, trasmesso a febbraio scorso dalla Rai che ha avuto un ottimo successo di pubblico anche nelle sale cinematografiche.