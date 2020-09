“Il comizio del Movimento 5 Stelle previsto per oggi a Barcellona PG (Me) alla presenza del Ministro Luigi di Maio in Piazza Stazione è stato annullato nel rispetto del grave lutto che ha colpito tutta la cittadinanza”. Ad annunciarlo nell’odierno pomeriggio su Facebook, ci ha pensato il sottosegretario barcellonese… pentastellato, Alessio Villarosa.

Villarosa ha aggiunto e concluso: “il ministro incontrerà comunque il candidato Sindaco della coalizione di cui fa parte il M5S, Antonio Mamì, e non saranno quindi previsti interventi sul palco! Ci spiace per l’inconveniente ma siamo tutti scossi per la perdita del Sottufficiale Aurelio Visalli un uomo dello Stato morto da eroe per salvare la vita di cittadini in difficoltà”.