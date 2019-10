Il confronto con le parti sociali, sul primo anno di attività di sindaco di Messina: “Squallore del segretario generale della Uil”. Si esprime così, in un post diffuso stamane su Facebook il sindaco, avvocato Cateno De Luca.

De Luca, aggiunge: “oltre tre ore di confronto con le parti sociali sui risultati raggiunti dall’Amministrazione De Luca sono serviti a far comprendere alla città chi sono le parti che remano a favore di Messina e chi sono le parti che remano contro Messina per partito preso. Aldilà del dispiacere per la sommaria conoscenza del contenuto della nostra relazione di circa 1.500 pagine che gli intervenuti hanno appalesato, tranne qualche eccezione, non abbiamo gradito la strumentalizzazione che il segretario generale della Uil, Ivan Tripodi, ha fatto sulla mancata formulazione del cordoglio dell’Amministrazione comunale per l’infortunio mortale di un addetto ai cantieri di servizi comunali del 19 ottobre scorso”.

“Il segretario della Uil con tanto squallore ha iniziato il suo intervento chiedendo un minuto di raccoglimento in risposta al silenzio dell’Amministrazione comunale su questa tragedia. (Squallida la strumentalizzazione e non invece il minuto di raccoglimento). Nella mia replica alla Uil, sono stato costretto a leggere pag. 22 del quotidiano Gazzetta Del Sud della domenica 20 ottobre dove era riportato il mio cordoglio alla famiglia del malcapitato operaio scritto qualche rigo prima del cordoglio espresso dalla stessa Uil”.

“Quando si arriva a strumentalizzare anche queste tragedie per attaccare il sindaco significa che oltre all’ignoranza degli argomenti trattati c’è tanta cattiveria che rende incompatibile qualunque soggetto con qualsiasi ruolo sociale in rappresentanza di interessi collettivi. Nonostante queste cadute di stile, ho dato appuntamento alle parti sociali per un confronto sul bilancio di previsione 2020/2022 in corso di redazione perché siamo convinti che il confronto tra uomini e donne di buona volontà serva a ad crescere la nostra città”.