Il consigliere comunale del Pd di Messina, Alessandro Russo si occupa del trasferimento della dipendente Enrica Carnazza da un Dipartimento ad un Quartiere, ed in una interrogazione scrive chiedendo il motivo che lo ha provocato.

Russo, infatti, domanda per conoscere: “le ragioni per le quali una impiegata in qualifica funzionale non decisionale, quale la dottoressa Enrica Carnazza, sia stata spostata dall’ufficio presso il quale esercitava il proprio ruolo lavorativo e destinata ad uffici circoscrizionali; se l’Amministrazione ritenga opportuno e utile per l’Ente sguarnire un ufficio di programmazione culturale del Comune delle competenze tecniche e professionali di una dipendente che così meritevolmente ha contribuito alla realizzazione di attività artistiche che hanno contribuito alla fama della città di Messina”.

Ed infine: “se non ritenga, vista la conclamata e documentata capacità gestionale in tema di politiche di programmazione culturale dimostrate negli anni dalla dipendente Enrica Carnazza, di ricollocarla nell’ufficio dal quale è stata negli scorsi giorni distaccata anche e soprattutto al fine di far corrispondere quanto più possibile il criterio del merito e della competenza all’esercizio delle funzioni amministrative”.