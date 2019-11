Il consigliere comunale del PD di Messina Libero Gioveni, attraverso una nota si domanda quanto bisogna aspettare per mettere in sicurezza la via Militare a Bisconte

“Quanto bisognerà ancora attendere per la definitiva messa in sicurezza del tratto di strada di via Militare, sopra il villaggio Bisconte, ceduto da più di 3 anni”? Il consigliere comunale Libero Gioveni richiama l’attenzione dell’Amministrazione nella persona dell’assessore alla protezione civile Massimiliano Minutoli per quello che rappresenta ogni giorno, per i tantissimi automobilisti che si servono di questa arteria, un potenziale pericolo.

Denuncia Gioveni: “non è accettabile continuare a lasciare ancora in questo stato, una strada cosi importante per i flussi di traffico che vanno in direzione Montepiselli e Gravitelli ed i villaggi collinari, oltre che per la struttura dell’Irccs Neurolesi”.

Prosegue il consigliere: “tra l’altro, la carreggiata, costringe le autovetture che vanno in direzione Bisconte a spostarsi verso il centro della strada, con i consequenziali rischi di impatto che si hanno, appunto, con i mezzi che invece, procedendo nella direzione opposta, sono costretti anch’essi a spostarsi verso il centro per evitare l’ostacolo delle transenne del punto crollato”.

Conclude Gioveni che chiede quindi urgenti interventi di messa in sicurezza: “insomma, si tratta di un’autentica e quotidiana fonte di pericolo per la sicurezza che deve essere definitivamente eliminata, trattandosi peraltro di un’arteria di collegamento servitissima a tutte le ore del giorno”.