Il consigliere comunale del PD di Messina, Libero Gioveni, si pone l’ennesimo interrogativo su una vicenda che rischia di diventare grottesca al pari di quella che 6 anni fa vide negativamente protagonista l’Amministrazione Accorinti, con i cantieri di servizio

“PERCHE' ANCORA NON SI E' DATO SEGUITO, ALLE ISTANZE PER I CANTIERI DI SERVIZIO PRESENTATE DAL 17 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 2018?”

Il consigliere comunale Libero Gioveni si pone l’ennesimo interrogativo su una vicenda che rischia di diventare grottesca al pari di quella che 6 anni fa vide negativamente protagonista l’Amministrazione Accorinti che generò un autentico specchietto per le allodole per centinaia di nostri concittadini disoccupati, 800 dei quali, pur se utilmente collocati per 5 anni nelle graduatorie redatte nel 2013, rimasero alla fine a bocca asciutta e chiede: “perché ancora non si è dato seguito alle istanze per i cantieri di servizio presentate dal 17 agosto al 5 settembre 2018 da ben 2000 disoccupati messinesi?”.

Afferma Gioveni: “dopo l’amaro e disdicevole precedente, quindi è opportuno fare definitivamente chiarezza sull’argomento a beneficio degli aventi diritto già in graduatoria”.

Precisa il consigliere: “nello scorso mese di ottobre avevo presentato una interrogazione per capire i motivi dei ritardi e a seguire mi venne data risposta che con la Delibera di Giunta n. 672 del 18/12/2018 erano stati riformulati i programmi di lavoro, poi inviati alla Regione. Recentemente invece, con la Determina n. 2474 del 18/04/2019 a cura del Dirigente del Dipartimento manutenzione stabili comunali è stato nominato un nuovo REO (Responsabile Esterno delle Operazioni)”.

Commenta il consigliere comunale: “insomma, tutte procedure queste che seppur immagino necessarie per il completamento di tutto l’iter amministrativo, non hanno ancora finora portato nulla di concreto a distanza di ben 8 mesi dall’ultimo (ed ennesimo) bando”!

Continua Gioveni: “pertanto sarebbe il momento, di conoscere dal sindaco De Luca, nel rispetto dei cittadini che ancora attendono l’esito delle procedure, quanto già chiesto nell’ultima interrogazione”.

Conclude il politico piddino, ossia:

1. se i fondi del Piano di Azione e Coesione dell’Asse 8 (Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale) siano già effettivamente disponibili nelle casse comunali per l’avvio dei cantieri di servizio;

2. quando saranno realmente avviati i suddetti cantieri;

3. come saranno stabilite le procedure o le modalità di chiamata dalle graduatorie;

4. quanti saranno presumibilmente in totale i disoccupati che saranno assunti attingendo dalle 4 graduatorie distinte per categorie, al fine di non creare illusioni ai cittadini che risultano collocati in posizioni non del tutto ottimali.