Il consigliere comunale di Messina, Salvatore Sorbelllo del Gruppo Misto interviene sulle vicende dell’Amam e in una intervista di www.messinaindiretta.it, riferisce che: “in effetti la richiesta di… diciamo di contenere la spesa e quindi di tornare all’amministratore unico era stata fatta da me sin dall’inizio di questa legislatura. Sia per Amam che per altre partecipate. Devo dire che il sindaco in effetti, nel corso di questi primi mesi ha in effetti riscontrato, quindi quella che era in effetti la sua volontà. Cioè, ha avuto necessità di un Consiglio d’Amministrazione che portasse l’Amam, in questo caso l’Amam ad un livello diciamo eccellente e quindi poi tornare all’amministrazione unica”.

Sugli ex operatori Cea, Sorbello specifica: “si devo dire che anche li il sindaco De Luca, è stato di parola, dobbiamo dire, perchè in occasione del Salva Messina non ho presentato un emendamento ne io ne altri colleghi però mi sono sentito di dover intervenire a difesa di questi lavoratori che in questi anni diciamo erano stati sempre… gli era stato riconfermato il Contratto di anno in anno ma non erano mai stati assunti definitivamente e si trattava di forza lavoro di operai che ormai avevano raggiunto quattro anni si puo’ dire di esperienza e chiaramente coincideva sia la richiesta da parte dell’Amam di avere forza lavoro e quindi della forza lavoro da parte degli operai e dall’altro lato diciamo c’era questa esigenza di appunto dover assumere. E mi sono permesso in quell’occasione, di chiedere al sindaco il quale si è assunto in Aula l’impegno politico e poi lo ha mantenuto”.

In conclusione, il consigliere, evidenzia: “complessivamente sull’Amam devo dire che si è fatto un ottimo lavoro, certo dispiace perchè comunque nel Consiglio d’Amministrazione sia il dottore Cerreti che l’altro sono due ottimi professionisti che hanno dato un contributo valido a portare l’Amam al livello che è oggi. Ricordiamo che l’erogazione idrica è stata aumentata, addirittura fino a dodici ore in posti dove forse l’acqua ce l’avevano per due tre ore al giorno. Quindi adesso, l’intenzione è quella di portarla h 24. Quindi, speriamo che appunto che si vada sempre migliorando”.