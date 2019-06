Il Consigliere Comunale di Messina, Salvatore Sorbello chiede all’Amministrazione De Luca di ripristinare immediatamente uno stato igienico sanitario adeguato sul viale Giostra, che domenica sarà meta di migliaia di fedeli per i festeggiamenti della Madonna Maria Ausiliatrice a San Matteo.

“Nel rappresentare all’Amministrazione l’apprezzamento per gli sforzi messi in campo per contrastare la nota emergenza rifiuti in Sicilia sviluppatasi dal blocco della discarica di Lentini, nonostante l’incivilta’ dilagante di molti cittadini che non rispettano le regole, chiedo con somma urgenza di intervenire presso tutto il quartiere Giostra”, afferma Sorbello.

“In particolare si segnala la presenza di cassonetti pieni con annessa discarica di elettrodomestici nell’area antistante l’isolato 13, sopra la rotonda, già “strada larga”.

Si chiede, inoltre, l’effettuazione della disinfestazione lungo tutta la via 3/B e la sistemazione della carente illuminazione pubblica”, conclude il consigliere.