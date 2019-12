Il consigliere Comunale di Messina, Salvatore Sorbello, ringrazia l’amministrazione Municipale per l’impegno profuso nella complessa organizzazione delle manifestazioni Natalizie, estese a tutta la città

Il consigliere Comunale di Messina, Salvatore Sorbello, nel ringraziare l’amministrazione Municipale per l’impegno profuso nella complessa organizzazione delle manifestazioni Natalizie, estese a tutta la città, chiede in una nota al sindaco di valutare la possibilità di far procedere alla rimozione del telone posto a perimetro del giardino delle luci installato a piazza Cairoli ed all’adeguamento del prezzo d’ingresso, affinché sia reso congruo ed accessibile a tutte le famiglie messinesi, che, al momento, sentono sottratto alla loro fruibilità uno spazio importante della piazza.