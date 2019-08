Il consigliere comunale, di Ora Messina, Giandomenico La Fauci in un interrogazione al sindaco On. Cateno De Luca chiede i tempi, le modalità e i costi di realizzazione della posa della fibra ottica, “che sta creando notevoli disagi ai cittadini, con la presenza di gravi interruzioni del traffico veicolare”, ecco il testo dell’interrogazione: “Premesso che sono in atto nella città di Messina i lavori per la realizzazione della rete a fibre ottiche da parte della ditta Open Fiber S.p.A.; che la realizzazione di tali infrastrutture sta creando notevoli disagi ai cittadini, con la presenza di gravi interruzioni del traffico veicolare; che il transitare nelle strade oggetto di realizzazione della posa della fibra ottica, in determinati momenti risulta particolarmente pericoloso, per i macchinari ed i materiali che occupano la sede stradale; per quanto sopra rappresentato, il sottoscritto Consigliere Comunale, Giandomenico La Fauci, nell’espletamento del proprio mandato e delle funzioni;

INTERROGA

l’Amministrazione Comunale, al fine di: