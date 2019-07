Il consigliere comunale Libero Gioveni lancia l’allarme sulle condizioni strutturali della mastodontica torre alta 232 mt che non riceve adeguati interventi di manutenzione straordinaria dal lontano 2001: “Lo storico pilone, vero simbolo dello Stretto di Messina, versa in condizioni di assoluto degrado”

“Lo storico pilone di Torre Faro, vero simbolo dello Stretto di Messina, versa in condizioni di assoluto degrado e potenziale pericolo per la pubblica sicurezza!”. Il consigliere comunale Libero Gioveni lancia l’allarme sulle condizioni strutturali della mastodontica torre alta 232 mt che non riceve adeguati interventi di manutenzione straordinaria dal lontano 2001, quando era l’Enel il soggetto competente, fatti salvi alcuni sporadici interventi eseguiti quando la proprietà passò poi al Comune.

Denuncia Gioveni: “l’imponente traliccio presenta diverse criticità, con numerose parti arrugginite e ammalorate che quanto meno richiederebbero preliminarmente delle opportune verifiche strutturali. Diversi residenti e fruitori della zona, esprimono forte preoccupazione e chiedono l’attenzione di Palazzo Zanca che soltanto qualche anno fa sembrò accennare timidamente a un interesse”.

Conclude Gioveni: “chiederò di discutere in modo approfondito della questione in Commissione, anche per capire come l’Amministrazione intenda rilanciare l’imponente struttura in termini di gestione anche sotto il profilo turistico”.