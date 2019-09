Il consigliere comunale Libero Gioveni, presenta un interrogazione indirizzata al Sindaco del Comune di Messina On. Dott. Cateno De Luca, all’Assessore alle manutenzioni Massimiliano Minutoli e all’Assessore alla pubblica istruzione Dott. Vincenzo Trimarchi, in merito agli impianti di riscaldamento nelle scuole cittadine, segue il testo integrale: “Prevenire e meglio che curare”! Oppure “la prudenza non è mai troppa”! Non posso non far uso di queste “massime” se penso a quanto vergognosamente accaduto in parecchie scuole cittadine per un paio di anni consecutivi! Lungi da me il voler essere disfattista, ma chi come il sottoscritto è stato presente nella scorsa legislatura non può non qualificare alcune delle ultime stagioni scolastiche come le più deficitarie vissute dagli alunni e da tutto il personale scolastico e, di riflesso, dalle famiglie degli stessi ragazzi per gli enormi disagi vissuti da questi ultimi. Il riferimento è in particolare, appunto, al mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento in gran parte dei plessi scolastici, che fortunatamente, ma solo nella scorsa stagione, non si è ripetuto! Non occorre grande memoria, purtroppo, per riportare alcuni eclatanti esempi di incresciosi disservizi che hanno fatto cronaca suscitando un vespaio di polemiche (il mancato acquisto del gasolio agli impianti forse ne rappresenta l’emblema, ma anche le mancate verifiche ad altri impianti o la mancanza di singoli pezzi alle caldaie rappresentano anche dei paradossi), né tanto meno occorre, nella presente interrogazione, elencare tutte quelle scuole in cui i bambini sono stati costretti a rimanere nelle aule gelate con cappotti e giubbotti o, nella migliore delle ipotesi, con qualche stufa elettrica acquistata a spese degli stessi genitori o insegnanti! Anche quest’anno, quindi, anche se l’attuale periodo non ci fa ancora immaginare per gli studenti le fredde mattinate fra i banchi, sarebbe più che opportuno, come si è fatto in parte lo scorso anno, evitare i disservizi degli anni precedenti, e questo si può fare solo con una necessaria e attenta programmazione!

Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale…

i n t e r r o g a

le SS.LL. in indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza, al fine di conoscere:

1. se siano state effettuate per tempo tutte le necessarie verifiche e i consequenziali interventi di manutenzione agli impianti di riscaldamento dei plessi scolastici;

2. quali e quanti siano, sulla base di dette verifiche, gli impianti malfunzionanti che necessitano dei necessari interventi di ripristino; 3. i tempi che consentiranno alle scuole che presentano ad oggi delle criticità, di poter usufruire del regolare servizio.