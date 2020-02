Il Consigliere Comunale Salvatore Sorbello del Gruppo Consiliare di Ora Sicilia rappresenta la necessità di chiedere all’Amministrazione comunale di attivarsi al fine di provvedere all’installazione di alcuni dissuasori di velocità o dossi

Salvatore Sorbello, il Consigliere Comunale del Gruppo Consiliare di Ora Sicilia a Messina, evidenzia la necessità di chiedere all’Amministrazione comunale di attivarsi al fine di provvedere all’installazione di alcuni dissuasori di velocità o dossi, in alcuni punti critici della città.

Precisa Sorbello: “in particolare, sarebbe opportuna la loro installazione per l’attraversamento pedonale davanti alla sede INPS di Messina via Garibaldi, come più volte sollecitato dallo stesso Direttore pro tempore, davanti alla Villa Dante lato mare, come sollecitato da alcuni fruitori della piscina e del parco e, infine, lungo tutto il viale San Martino, purtroppo, spesso, oggetto di scorribande di motorini ed autofracassone che procedono a forte velocità”.