Il consigliere della V^ Circoscrizione di Messina Franco Laimo, si ritiene soddisfatto per la potatura dei Pini

AFFERMANDO CHE: "TALI ALBERATURE DI VIALE REGINA ELENA, NON VEDEVANO LA POTATURA DA OLTRE UN VENTENNIO"

Esprime soddisfazione in merito alla potatura dei Pini del viale Regina Elena il consigliere della Quinta Circoscrizione Franco Laimo; il rappresentante del civico consesso afferma che: “tali alberature non vedono un’adeguata potatura da oltre un ventennio e tante volte si è scampato il pericolo soltanto per pura casualità soprattutto nelle giornate di forte vento e temporali quando i lunghi rami pendenti si sono stratificati cadendo rovinosamente al suolo”.

Afferma Laimo: “già dallo scorso mandato amministrativo tante furono le pressioni dalla sede della Quinta Circoscrizione; all’inizio del nuovo mandato dopo un lavoro certosino, la Quarta Commissione consiliare Ambiente e Territorio, coordinata proprio dall’esponente del quinto quartiere (Franco Laimo), ha elaborato una proposta di delibera sulle potature da effettuare sul territorio circoscrizionale, con particolare attenzione ai Pini della circonvallazione, delibera votata poi da tutto il Consiglio della Quinta Circoscrizione. Altro importante tassello per un’arteria da troppo tempo lasciata abbandonata a se stessa e che finalmente comincia a riavere le giuste considerazioni, dopo i lavori per l’eliminazione di radici e ceppaie con relativa sistemazione di manto e marciapiedi, e la prossima completa bitumazione dell’intero vialone dopo circa un ventennio di assenza di un’ordinaria manutenzione, grazie ad un’importante collaborazione, con i dipartimenti e gli assessori al ramo”.

“Troppi gli incidenti stradali anche gravi verificatisi in questi ultimi anni sul viale Regina Elena, dovuti alle pessime condizioni del manto stradale, potature non effettuate che oscurano la visibilità, e pubblica illuminazione non adeguata”.