Il Consiglio della Terza Municipalità lamenta il mancato intervento dell’Amministrazione Comunale di Messina per quel che concerne gli interventi di spazzamento, scerbatura, potatura

Il Consiglio della Terza Municipalità lamenta il mancato intervento dell’Amministrazione Comunale per quel che concerne gli interventi di spazzamento, scerbatura, potatura ed in generale la mancata cura del verde pubblico cittadino nel territorio di competenza.

In una nota il consiglio guidato dal Presidente Lino Cucè precisa che: “Nonostante le delibere esitate e trasmesse, un cronoprogramma di interventi inoltrato all’Amministrazione, nulla è stato fatto. La suddetta situazione ha creato seri problemi igienico — sanitari ed i consiglieri municipali, chiamati dalla cittadinanza a dare risposte, tengono a precisare che i mancati interventi sono da ricondurre all’Amministrazione Comunale e non certamente ai rappresentanti della municipalità. A ciò si aggiunga che non si capisce come si possano organizzare interventi di disinfestazione su un territorio avvolto nel degrado più assoluto. L’invito rivolto all’Amministrazione Comunale è dunque di predisporre tutto quanto necessario, in tempi brevi, per restituire decoro e dignità ai tanti villaggi e quartieri della Terza Municipalità”.