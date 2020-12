“Il direttore dell’Asp di Messina Paolo La Paglia invece di preoccuparsi delle varie competenze e delle mie parole, dovrebbe agire concretamente e mandare qualcuno a raccogliere i rifiuti Covid nelle famiglie dove ci sono persone positive che sono disperate” [Video]

“Il direttore dell’Asp di Messina Paolo La Paglia invece di preoccuparsi delle varie competenze e delle mie parole, dovrebbe agire concretamente e mandare qualcuno a raccogliere i rifiuti Covid nelle famiglie dove ci sono persone positive che sono disperate. Il manager non ha agito nei confronti della ditta competente cercando di capire perché ancora non si era recata nelle abitazioni di queste persone, anche perché fino a qualche giorno fa non aveva mandato alla ditta l’elenco delle persone dove sarebbero dovuti andare a raccogliere questi speciali rifiuti. Ribadisco che secondo me La Paglia si dovrebbe dimettere per come ha gestito l’emergenza a Messina, compresa la raccolta dei rifiuti Covid a Messina”. Lo ha detto stamani il sindaco Cateno De Luca durante una diretta Facebook, durante la quale si è vestito con una tuta protettiva ed è andato dietro la porta di un’abitazione dove c’era una positiva lasciando dei contenitori dei rifiuti speciali e chiedendo alla signora di lasciare i suoi rifiuti, visto che l’Asp non era intervenuta.

“Mi è giunta negli scorsi giorni – prosegue De Luca – una lettera di una cittadina che si lamentava da settimane di avere in balcone decine di sacchetti di rifiuti Covid infetti e nessuno li veniva a prendere. Il sindaco ha quindi atteso che venisse la ditta competente dell’Asp dopo ore venisse oggi dopo settimane a ritirarli”.

“Mi auguro che l’assessore alla salute Ruggero Razza si precipiti a Messina – ha aggiunto De Luca – per chiarire questa situazione altrimenti saranno conniventi all’Asp per questa situazione”.

“Oggi ho deciso – prosegue De Luca – di far prendere io rifiuti con questa azione dimostrativa. Questa non è competenza del Comune ma dell’Asp che deve raccogliere questi rifiuti speciali con un proprio servizio. Il 23 dicembre comunque occuperò l’Asp se le cose non cambieranno”.