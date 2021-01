Il filmato della diretta di stamane (pubblicato su Facebook dopo le 12.20 da Local Team), del segretario della Lega Matteo Salvini [Video]

IL LEADER LEGHISTA, SI TROVA CON IL DIFENSORE DI FIDUCIA, L'AVVOCATO GIULIA BONGIORNO PRESSO L'AULA BUNKER DEL CARCERE DELL'UCCIARDONE A PALERMO PER LA CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DEL PROCESSO OPEN ARMS... UN CONTESTO NEL QUALE COMPARE IN VESTE DI INDAGATO PER I REATI DI RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO E SEQUESTRO DI PERSONA

Il filmato della diretta di stamane (pubblicato su Facebook dopo le 12.20 da Local Team), del segretario della Lega Matteo Salvini. Il leader leghista, si trova con il difensore di fiducia, l’avvocato Giulia Buongiorno… presso l’Aula Bunker del carcere dell’Ucciardone a Palermo per la celebrazione dell’Udienza preliminare che lo vede in veste di indagato con l’ipotesi accusatoria di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio… per l’episodio riguardante il diniego di sbarco (alla nave della Ong spagnola Open Arms) avvenuto ad agosto del 2019.

Secondo il parere del dottor Francesco Lo Voi che dirige la procura palermitana, il divieto di far sbarcare i 107 migranti salvati dalla imbarcazione fu un atto illegale. Il giudice per l’udienza preliminare di Sede, Lorenzo Jannelli, ha dato il via al procedimento per decidere se rinviare o prosciogliere Salvini per il negato «place of safety» in Italia per oltre sette giorni.

Sarebbero oltre dieci le parti civili che si costituiranno: ad aggiungersi ai 5 migranti (che oggi vivono in Germania), anche l’Organizzazione umanitaria della Spagna, il suo fondatore Oscar Camps, la Ong «Mediterranea», l’Arci Sicilia e l’Associazione «AccoglieRete».