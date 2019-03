Il Forum delle donne messinesi, si schiera contro gli accorintiani ed i 5 Stelle, puntano il dito verso di loro perché giudicano inaccettabili, non rispondenti al vero le accuse rivolte all’Amministrazione De Luca rispetto ai risultati da questa raggiunti e scrivono: «non possiamo fare a meno di intervenire sullo stucchevole dibattito scatenatosi in città in merito all’ennesima bocciatura del provvedimento in favore dei baraccati messinesi. Non vogliamo entrare nel merito dell’ultimo provvedimento approvato, ma non possiamo fare a meno di stigmatizzare alcune dichiarazioni che riteniamo scomposte e avverse alla città e ai baraccati messinesi. Ci riferiamo in particolare al comunicato degli accorintiani di MessinaAccomuna e ci chiediamo se non mostrino vergogna a schierarsi in difesa del Governo 5 Stelle-Salvini. Dai sodali dell’ex primo cittadino, vorremmo sapere quali procedure abbiano definito, quali norme abbiano studiato e quali finanziamenti abbiano ottenuto per Messina tra il 2013 e il 2018. Accorinti, come abbiamo letto sulla stampa, -È uscito sconfitto già prima delle elezioni non per la sua incompetenza su tutto a parte gli slogan, ma per la sua mancata assoluta umiltà, che ha portato pure i suoi sostenitori a non votarlo più-. Sul fronte del Risanamento (come su cento altri) MessinAccomuna sostiene che le uniche abitazioni consegnate sono frutto dei programmi e dei finanziamenti sviluppati e concretizzati dalla precedente amministrazione. Fatto questo che non corrisponde al vero. I dati in nostro possesso dicono altro. Per 4 anni è stato disponibile un finanziamento di 9 milioni e mezzo di euro e il vecchio esecutivo ha acquistato solo 7 appartamenti».

Basta giocare sulla pelle dei baraccati: «se negli ultimi 30 anni sono stati realizzati e consegnati 584 alloggi questi numeri sono il segno del fallimento anche della Giunta Accorinti. E riteniamo uno schiaffo ai messinesi le dichiarazioni del gruppo consiliare dei 5 Stelle, che invece di polemizzare dovrebbe sensibilizzare il governo nazionale rispetto all’adozione dei provvedimenti finalizzati alla risoluzione di problemi che riguardano oltre 8.000 messinesi, che ancora oggi vivono nelle baracche».

«I grillini dicano apertamente qual è il programma dell’esecutivo Conte per risolverli. E concludiamo questo nostro intervento sottolineando che lo sbaraccamento non può essere barattato con la realizzazione del Palagiustizia o con l’attuazione del Piano di Riequilibrio. La città non può subire l’ennesimo ricatto: il Forum delle Donne lancia la mobilitazione cittadina per sensibilizzare i governi nazionali e regionali sul risanamento della città, perché le baracche sono un problema dell’intera città e non solo del sindaco De Luca».