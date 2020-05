“Il governo nazionale non ha ancora trasmesso (alle 22.30) a noi presidenti di Regione, il decreto necessario per disciplinare le riaperture”. Ha scritto cio’ ieri sera su Facebook il governatore siciliano Nello Musumeci

Ha continuato Musumeci: “la mia ordinanza è comunque pronta per la firma ed estende – come avevo promesso – il più possibile l’esercizio delle attività, forti delle attuali condizioni sanitarie nella nostra Isola. Su questo punto, Roma ha dovuto ascoltarci. Per evitare spiacevoli sorprese (fidarsi è bene ma…) aspettiamo comunque di confrontarci con le disposizioni nazionali, che dovrebbero arrivare in nottata. La #Sicilia è pronta alla ripartenza, nella responsabilità di ognuno”.

