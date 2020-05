SI È DISCUSSO DELLE PROSSIME INIZIATIVE DA METTERE IN CAMPO A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Il leader del Movimento Piu’ Italia Fabrizio Pignalberi anche oggi e’ stato in videoconferenza, con i coordinatori provinciali di Frosinone e Roma, Franco De Angelis e Lucia Fanfarillo, nonché con la responsabile della Segreteria, Simona Giuliani, per discutere delle prossime iniziative da mettere in campo, a tutela delle famiglie e delle imprese.

