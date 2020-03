Il leader del Movimento Più Italia Pignalberi per l’emergenza Coronavirus e’ superattivo e vicinissimo al popolo italiano

ll Presidente Fabrizio Pignalberi del Movimento Più Italia chiede che vengano varate con urgenza maggiori misure per tutelare gli autisti dei mezzi pubblici che quotidianamente sono costretti a stare in contatto con un numero notevole di persone, di ogni età e razza.

È necessario al fine di evitare il contagio del virus e di ridurre l’aggregazione di persone:

✔ METTERE A DISPOSIZIONE PIÙ MEZZI PUBBLICI CHE EFFETTUANO UN NUMERO MAGGIORE DI CORSE, PER EVITARE IL SOVRAFFOLLAMENTO.

✔BONIFICA E PULIZIA DELLE VETTURE;

✔IGIENIZZANTE A TUTTI GLI AUTISTI

Continua il leader del Movimento Più Italia… per tutti i lavoratori autonomi e i titolari di partita iva, il Presidente Nazionale, Fabrizio Pignalberi chiede che vengano varate misure di sostegno per sopperire alla perdita di guadagno, dovuta all’arresto delle loro attività:

✔Sospensione di tasse e contributi per un periodo di almeno sei mesi, dopo la fine dell’emergenza;

✔Contributo economico di €.500,00 al mese per la durata di tre mesi dopo l’emergenza;

✔Sospensione dei mutui.