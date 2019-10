Il messaggio dell’ex consigliere comunale di Messina, Santi Daniele Zuccarello, al già sindaco Accorinti ed alla sua Giunta: “caro Renato e cari ex assessori, avete sempre preso le distanze, da chi veniva indagato o finiva sotto processo, non attendendo gli esiti processuali. Parlavate di mal costume, vecchia politica, massoneria, mafia, etc… ma la vita è una ruota. Oggi avrei potuto dire ve lo avevo detto”.

Quante volte dai banchi del Consiglio comunale vi ho messo in guardia dai vostri possibili errori, una volta vi dissi: “state salvando la vecchia politica ma non salverete voi stessi”.

“Oggi dovrei provare piacere, sopratutto per come vi siete comportati con me, VOI e i VOSTRI seguaci. Invece dovreste capire ciò che si prova quando si è dall’altro lato della barricata, e che forse qualcosa nel sistema non funziona. So che avete fatto del vostro meglio e so anche che questo Processo come tanti altri finirà in una bolla di sapone, me lo auguro per tutti Voi, ma questo che serva di insegnamento a VOI e a TUTTI”.