Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha diffuso un filmato a notte inoltrata [Video]

Lo afferma così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, nel video diffuso a notte fonda: “da undici mesi ci sto mettendo l’anima con buoni risultati. Perchè i dati di oggi mi dicono che invece di oltre 10.000 sbarchi dell’anno scorso siam fermi a 1.000. 1.000, rispetto a 10.000. Quindi vuol dire che la politica del buon senso, dei controlli, della fermezza, dell’intelligenza, ha portato risultati”.

Ed ancora: “e questa è la bella notizia di cui sono orgoglioso della buona notte per cui vado a letto felice con la coscienza pulita, perchè ho fatto il bene degli italiani ma anche di quelle donne e di quei bambini”.

“Dicevo, gli sbarchi, c’è questa nave, sta Sea Watch. Nave di una Ong tedesca, con bandiera olandese che già era stata fermata una volta, che non rispettando le leggi, le indicazioni, le diffide della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto arriva a Lampedusa. Io dico… non sbarcano. Non sbarcano! Se siamo in uno Stato di diritto, se abbiamo delle leggi, delle regole non sbarcano. Io, non do nessuna autorizzazione. Se queste decine di immigrati sono sbarcati, allora qualcuno deve dare delle spiegazioni. Chi è, il procuratore di Agrigento? Il dottor Patronaggio? Io rispetto la magistratura”.

“Il dottor Patronaggio, è quello che mi aveva indagato per sequestro di persona. E’ lei procuratore, che si è assuntro la responsabilità di ordinare lo sbarco di questi immigrati? Se qualcuno vuole fare il ministro si candida. E fa il ministro. Fino a che il ministro dell’Interno si chiama Matteo Salvini, l’autorizzazione a sbarcare o no dipende da Matteo Salvini. Il dottor Patronaggio dice… ho fatto un sequestro preventivo. Le abbiam già viste. Le abbiam già viste. Questa Sea Watch, era già stata bloccata un’altra volta e poi era ripartita bella allegra. L’abbiam visto troppe volte. Sequestro, vediamo, valutiamo e poi via”.

Abbastanza chiaro, il pensiero di Salvini sul tema della immigrazione, ma anche su quello della Europa quando ha ricordato: “domenica prossima si voterà per le Elezioni Europee. Un’Europa che deve ritrovare radici, orgoglio, identità. Al di la delle questioni economiche fondamentali, per cui ho le idee chiare su cosa andare a fare in Europa. Da ministro e da italiano. L’Europa che deve cambiare sulle banche, sull’agricoltura, sulla pesca”.