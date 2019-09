IL Movimento Giustizia & Libertà (presieduto da Giuseppe Natalino), segnala l’invasione di Ratti​ e il serio rischio igienico sanitario

Dai primi di Luglio 2019 nonostante due cicli di derattizzazione diverse vie del paese e zone limitrofe sono invase dai Ratti che fuoriescono dalle griglie ​fognarie invadendo i marciapiedi raggiungendo anche le terrazze delle abitazioni per cui i residenti si vedono costretti a rimanere chiusi in casa. Il 16 Luglio 2019 il Movimento Giustizia & Libertà nella persona del presidente Giuseppe Natalino ​ha ricevuto segnalazione e foto dai cittadini per la presenza di topi e ratti nella strade limitrofe alle loro abitazioni nei pressi di alcune attività commerciali per cui si è reso necessario intervenire con le dovute segnalazioni al sindaco, sia verbalmente tramite un incontro e di seguito trasmesso sulla ​ pagina ufficiale del Movimento.

Nonostante i due cicli di derattizzazione ​ad oggi il problema è in costante aumento e i cittadini residenti indignati da quanto accaduto e per la mancanza di riscontro da parte dell’amministrazione comunale ci hanno fatto pervenire una lettera di protesta con tanto di firme da presentare al sindaco e all’ufficiale sanitario in cui lamentano appunto l’inarrestabile fuoriuscita di ratti nonché la puzza insopportabile che emanano le griglie fognarie.

Dice il presidente del Movimento Giuseppe Natalino: “è gravissimo quanto si sta verificando da qualche mese a questa parte nonostante i due cicli di derattizzazione fatti, ma la cosa più grave è la mancanza di dovute risposte da parte di questa amministrazione ai cittadini che lamentano e segnalano il problema ratti”.

“Faccio sin da subito notare all’amministrazione comunale ​la gravità della situazione dovuta al fatto che le ​ griglie fognarie ​ in oggetto, da cui fuoriescono i ratti e da cui fuoriesce una puzza insopportabile, sono posizionate nelle vie in cui sono presenti anche attività commerciali, come ​ Bar, Panificio, Macellerie, Supermercato, un area Scout frequentata da giovanissimi e una fermata dei Bus​ per cui il rischio igienico sanitario è elevatissimo”.

“Faccio altresì notare all’amministrazione comunale che le attività commerciali presenti a causa della puzza che fuoriesce molto fastidiosa anche ​ per i clienti e ​ la presenza dei ratti che girano indisturbati, potrebbero rischiare di avere danni economici e naturalmente il nostro Paese potrebbe presentare una cattiva immagine agli occhi dei turisti che percorrono le nostre strade”.