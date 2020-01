Il Movimento “Vento dello Stretto” con il patrocinio della “Fondazione Alleanza Nazionale”, organizza sabato 11 e domenica 12 gennaio la mostra-convegno “dalle Radici alle Foglie” sulla storia della Destra politica italiana da Giorgio Almirante a Giorgia Meloni passando attraverso le esperienze del MSI, di AN, di FDI e dei Movimenti e delle associazioni di area che nel tempo hanno tenuto accesa la Fiaccola.

SABATO 11 GENNAIO 2020

INAUGURAZIONE – ORE 9:30

Mostra “Dalle origini al M.S.I.” a cura di: Dott. Pippo Azzolina (già Presidente VIII Quartiere del Comune di Messina)

Taglio nastro Daniela Faranda (già Consigliere Comunale – Messina)

Introduzione “Inno a Roma” (G. Puccini) – Violino Solista M. Sofia Sapienza

I Sessione

ALMIRANTE ED IL M.S.I. – ore 10:00;

Introduzione: Avv. Ciccio Rizzo (già Consigliere Comunale AN – Messina);

Saluti: Dott. Orlando Russo (Sindaco di Castelmola);

Avv. Luigi Ragno (già Assessore e Consigliere Provinciale AN);

Modera: Tuccino Sapienza (già Consigliere Comunale MSI – S. Agata di Militello);

Relatori: On. Nello Musumeci (Presidente della Regione Siciliana);

Sen. On. Ignazio La Russa (Vicepresidente del Senato della Repubblica – FdI);

On. Giovanni Donzelli (Deputato – Responsabile Nazionale organizzazione FdI);

On. Nuccio Carrara (già Deputato e Sottosegretario AN);

Avv. Luigi Miceli (Sindaco di Tusa).

Il Sessione

FRONTE DELLA GIOVENTÙ E AZIONE GIOVANI – ore 15:30;

Introduzione: Dott.ssa Giusy Pitrone (già vice presidente del Fronte della Gioventù);

Saluti: Dott. Ennio Antoci (già presidente provinciale di Azione Giovani);

Modera: Avv. Piero Adamo (Pres. Vento dello Stretto – già Dir. Naz. Azione Universitaria);

Relatori: On.le Basilio Catanoso (già Presidente nazionale di Azione Giovani);

Dott. Raoul Russo (Dirigente Nazionale Fronte della Gioventù);

On.le Carolina Varchi (Deputato FdI Camera dei Deputati);

Avv. Antonio Tisci (già Consigliere Regionale Basilicata – AN);

Avv. Salvo Sallemi (Coord. Prov. FdI Ragusa);

Avv. Alessandro Nania (Consigliere Comunale Barcellona P.G.);

Avv. Valentino Colosi (Presidente Consiglio Comunale San Filippo del Mela);

Pietro Forestieri (già Dirigente Nazionale Azione Giovani);

Interviste a cura di: Dott. Emilio Pintaldi (Giornalista).

III Sessione

L’ASSOCIAZIONISMO

E LA BUONA AMMINISTRAZIONE – ore 17:30

Introduzione: Avv. Debora Buda (Consigliere IV Municipalità del Comune di Messina);

Cons. Lorena Fulco (Consigliere della V Municipalità del Comune di Messina);

Saluti: Federico Venuto (Assessore Comune di Piraino);

Modera: Avv. Ferdinando Croce (Capo segreteria tecnica Ass. Salute; Regione Siciliana);

Relatori: Avv. Enrico Trantino (Assessore Comune di Catania – Diventerà Bellissima);

Dott. Sandro Pappalardo (già Ass. al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana);

On. Ella Bucalo (Camera dei Deputati – Componente comm. lavoro pubbl. e privato);

Prof. Francesco Greco (Presidente Nazionale Associazione Fare Verde – ONLUS);

Dott. Gaetano Nanì (Presidente del Consiglio Comunale di Naso);

Avv. Nino Munafò (Assessore Comune di Barcellona P.G.);

Dott. Ivan Cutè (Presidente V Municipalità del Comune di Messina); Interviste a cura di: Dott. Gianluca Rossellini (Giornalista ANSA).

DOMENICA 12 GENNAIO 2020

I Sessione

SOVRANISMO E PATRIOTTISMO – ore 10:00;

Introduzione: Avv. Marco Cerreto (già Consigliere Comunale AN – Caserta);

Saluti: On. Avv. Puccio Forestieri (già Vicepresidente Regionale AN – Sicilia);

Modera: Avv. Aldo Ganci (FdI Siracusa);

Relatori: On. Francesco Lollobrigida (Capogruppo FdI Camera dei Deputati);

On. Salvo Pogliese (Sindaco del Comune di Catania);

Sen. On. Mimmo Nania (già Vicepresidente del Senato della Repubblica);

On. Roberto Menia (già Deputato e Sottosegretario AN);

On. Marcello De Angelis (già Senatore della Repubblica Italiana – AN);

On. Gianni Alemanno (già Ministro della Repubblica – AN);

Interviste a cura di: Dott. Emilio Pintaldi (Giornalista);

II Sessione

ALMIRANTE E BERLINGUER – ore 15:30

Introduzione: Dott. Aldo Borgosano (già Consigliere Provinciale AN)

Saluti: On. Elvira Amata (Deputato ARS)

Modera: Prof.ssa Fulvia Toscano (Presidente Ass. Naxos Legge) Relatori: On. Francesco Storace (Direttore del Secolo d’Italia)

Ass. Manlio Messina (Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana)

Geom. Tuccio Battaglia (già Ass. e Cons. Comunale di Ragusa – AN)

Avv. Davide Brillo (già Candidato Sindaco di Castelvetrano – FdI) Interviste a cura di: Dott. Giuseppe Rescifina (Giornalista e Saggista)

III Sessione

GIOVENTÙ 20VENTI – ore 17:30

Introduzione: Dott. Andrea Fiore (Vento dello Stretto)

Saluti: On. Gaetano Galvagno (Deputato ARS)

Alberto Arbuse (Coordinatore Provinciale Gioventù Nazionale) Modera: Avv. Dario Carbone (Vicepresidente Vento dello Stretto) Avv. Melangela Scolaro (Consigliere Comunale Barcellona P.G.)

Relatori: Dott. Armando Falliti (Presidente Ass. Atreju – la Compagnia degli Studenti)

Mario Pozzi (Vicepresidente Naz. Gioventù Nazionale)

Pasquale Oronzio (Coordinatore Nazionale Azione Universitaria) Dario Moscato (già Dirigente Nazionale Azione Giovani)

Dott. Alberto Cardillo (Presidente Provinciale Catania FdI)

“La destra o è coraggio o non è, è libertà o non è,

è nazione o non è, così vi dico adesso, la destra o è Europa o non è. E vi dico qualcosa di più: l’Europa o va a destra o non si fa”.

Giorgio Almirante

Da un’idea di:

Avv. Ciccio Rizzo.

Comitato organizzativo:

Avv. Piero Adamo, Avv. Dario Carbone, Dott. Armando Falliti, Dott. Andrea Fiore, Avv. Fabio Orecchio, Avv. Felice Panebianco, Tuccino Sapienza.

Hanno aderito all’iniziativa:

Franz Riccobono;

On. Carmelo Briguglio;

On. Peppino Buzzanca (già Presidente Provinciale di AN);

On. Giampiero Cannella;

On. Pino Galluzzo;

On. Michele Rallo;

Silvano Arbuse (già Ass. e Cons. di AN);

Felice Cascio (già Ass. e Cons. di AN);

Antonio Celeste (Cons. Com. Villafranca T.);

Luca Cannata (Sindaco di Avola);

Nicola D’Aguanno (Riva Destra);

Domenico Filippone (Segretario CLUB UDS);

Giorgio Fleres (già Ass. e Cons. di AN);

Pino Mancuso (Ass. Il Lanternino);

Dott. Orazio Miloro (già Assessore AN);

Gianfranco Moschella (Sindaco di Scaletta Zanclea);

Claudio Mudanó (FDI Bronte);

Salvatore Ragno jr;

Massimo Romagnolo (Riva Destra);

Tonino Sciotto (Segretario UGL provincia di Messina);

Gianfranco Scoglio (già Cons. e Ass. AN);

Giuseppe Trischitta (già Capogruppo AN Comune di Messina).