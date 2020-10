“Il nuovo campo di calcio di Santa Teresa di Riva ora e’ realtà”

Lo ha scritto oggi su Facebook, il primo cittadino metropolitano di Messina, Cateno De Luca: “Sono stato sindaco di Santa Teresa di Riva dal 2012 al 2017 e speravo di inaugurare questo meraviglioso campo di calcio avendo ottenuto il finanziamento per ben t.

“Oggi ho avuto questa gioia nella mia qualità di Sindaco della città Metropolitana guardando con ammirazione il mio successore on. Danilo Lo Giudice attuale sindaco di Santa Teresa di Riva. Per questa occasione era presente anche il Presidente della regione siciliana on. Nello Musumeci”.

“Perché in Sicilia per realizzare e collaudare un opera pubblica ci vogliono ameno dieci anni?”.