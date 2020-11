“Il passaggio della #Sicilia alla -zona gialla- non è un liberi tutti. È, semmai, il richiamo a una maggiore responsabilità, sia per noi che la governiamo e sia per la comunità isolana tutta”. Ad evidenziare questo, oggi su Facebook, ci ha pensato il governatore siciliano Nello Musumeci.

Musumeci ha continuato: “dobbiamo approfittare di questa piccola apertura per dimostrare di sapere mantenere una condotta improntata a cautela e prudenza. Del resto, abbiamo davanti a noi il mese di dicembre che possiamo e dobbiamo vivere con serenità, se sapremo essere presenti a noi stessi, ai nostri compiti, rispettosi delle regole che questa maledetta epidemia impone a ciascuno di noi”.

