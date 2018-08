Il passaggio di Dino Bramanti, con la Lega

Dino Bramanti, candidato a sindaco di Messina, per Il centrodestra allargato alle liste civiche, eletto in Consiglio Comunale con il raggruppamento che porta il suo stesso Cognome, ha formalizzato il proprio ingresso nella Lega di Matteo Salvini.

Il neurologo, è stato accompagnato (in questa decisione), dalla condivisione di questo percorso intrapresa anche dai consiglieri Insieme a lui altri tre consiglieri: “Salvatore Serra, Giovanni Scavello e Giovanni Caruso. Così, tutti, costituiranno il Gruppo consiliare leghista in Città, il primo in un contesto metropolitano siciliano. Il consigliere del Quarto Quartiere Giuseppe Cucinotta, aderisce anch’egli ai salviniani”.

Bramanti ha spiegato: “è una decisione che abbiamo maturato insieme ai miei colleghi dopo una serie di riunioni e incontri con i responsabili regionali e provinciali degli enti locali della Lega, rispettivamente Fabio Cantarella e Matteo Francilia e che mi permetterà di mettere ancora più a servizio le mie conoscenze professionali a livello nazionale nella Lega e, sul mio territorio, al Comune. Ho preso questa decisione dopo aver apprezzato la grande stima nei miei confronti, all’interno del Partito che fa riferimento all’attuale ministro dell’Interno”.

Mentre in una nota del Coordinamento enti locali del sodalizio leghista si legge: “Bramanti è professore ordinario di Scienze tecniche mediche applicate e direttore scientifico dell’Irccs -Centro Neurolesi – Bonino Pulejo- ed è, tra l’altro, componente del Consiglio superiore della Sanità. Un professionista nel suo settore di grande prestigio nazionale e un uomo di profonde qualità umane che, di certo, rappresenta un valore aggiunto e saprà dare un contributo importante in politica a cominciare da temi delicati per il nostro Paese, quali quello sanitario e delle innovazioni tecnologiche. Il professore è, infine, una risorsa indispensabile per Messina, dove da decenni opera con profitto e grandi risultati”.