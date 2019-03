Il Popolo della Famiglia – Messina: “Invitiamo i cittadini messinesi, a partecipare all’evento di presentazione del Disegno di legge sul Reddito di Maternità”

Nel comunicato che segue, viene specificato che: “il Popolo della Famiglia – Messina, nelle persone di due suoi dirigenti nazionali, Pagano Eleonora e Astore Gerardo, INVITA i cittadini messinesi a partecipare all’evento di presentazione del Disegno di legge di iniziativa popolare -Il Reddito di Maternità- (depositato presso la Corte Suprema di Cassazione il 9 novembre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2018) che si terrà alle ore 18 di sabato 23 marzo nei locali del Salone delle Bandiere della Casa Comunale”.

“Nel RdM – acronimo di Reddito di Maternità – il Popolo della Famiglia, rappresentato a livello nazionale dal suo presidente Mario Adinolfi e dal suo coordinatore Nicola Di Matteo, ha ben individuato la risposta più immediata ed efficace al grave e pressante problema della denatalità nel nostro Paese – l’Italia. Affinché la suddetta proposta di legge arrivi in Parlamento per essere discussa e diventare legge dello Stato, è stata avviata dal 28/11/2018 la raccolta di almeno 50.000 firme su tutto il territorio nazionale”.

“Il Convegno di giorno 23 marzo, che sarà presieduto dal Coordinatore dell’Italia del nord – Mirko De Carli – è stato voluto dai dirigenti del Pdf Messina per dare maggiore risonanza all’iniziativa e per sensibilizzare le coscienze rispetto ad una questione di vitale importanza per il nostro Paese, stretto dalla morsa di una crisi economica ancora in atto. Il RdM, infatti, oltre a rispondere all’annoso e stringente problema della denatalità (V. dati ISTAT), rappresenta una vera e propria forma occupazionale per le donne, che potranno scegliere tra il lavoro fuori e dentro casa, con il conseguente riconoscimento alla donna-madre-casalinga dello Status di lavoratrice. A corredo di tale appello e per completezza di informazione, si rimanda al volantino che promuove l’iniziativa della raccolta firme e a quello che pubblicizza l’Evento in oggetto”.

A tale evento, per l’interesse pubblico che riveste, sono state invitate le massime Autorità della Città di Messina: “dal 1° Cittadino, il sindaco dott. Cateno De Luca, all’assessore alle Politiche Sociali, la d.ssa Alessandra Calafiore, al presidente del Consiglio, l’Ing. Claudio Cardile, ai presidenti delle sei Circoscrizioni (i sigg. Scopelliti Giovanni, Siracusano Davide, Cucé Natale, De Luca Alberto, Cuté Ivan e Mangraviti Matteo) al prefetto, al questore, ai Comandanti dei vigili Urbani, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, dei vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto”.