“Il Prefetto di Messina ha convocato per domani mattina una riunione urgente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”. E’ quanto evidenzia il consigliere comunale di LiberaMe, Alessandro Russo.

Russo continua così: “si tratterà delle condizioni di sicurezza delle strade di Messina e del gravissimo problema dell’attraversamento dei TIR in città che sono un rischio per la sicurezza dei messinesi. Avevo presentato al Prefetto un esposto urgente la scorsa settimana proprio per chiedere un Tavolo per la sicurezza sulle strade e per fare rispettare le norme e l’ordinanza anti TIR in città! Una ottima notizia”!