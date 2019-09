PER CONOSCERE LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Il Presidente della Commissione lavori pubblici Libero Gioveni ha convocato per la giornata di lunedì 16 settembre alle ore 9.30 una seduta per affrontare tutte le problematiche legate agli attuali lavori di messa in sicurezza del viadotto Ritiro, conoscere lo stato di avanzamento dei lavori, tempi e modalità operative che interesseranno l’infrastruttura nei prossimi mesi.

Sarà anche l’occasione – afferma Gioveni – alla presenza del RUP del CAS ing. Anna Sidoti e del vicesindaco Salvatore Mondello, per fare definitivamente chiarezza sulle competenze relative al viadotto di collegamento Giostra – Annunziata, del quale si attende la tanto auspicata e vitale apertura a beneficio della viabilità nella zona nord della città.