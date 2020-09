Il presidente Silvio Berlusconi, è risultato positivo al Sars CoV-2

Dopo che oggi è emersa, la positivita’ al Covid-19 dell’ex presidente del Consiglio e fondatore del Partito Azzurro i membri scrivono a Berlusconi: “caro Silvio, ci hai sempre insegnato di non avere mai paura ed hai affrontato le difficoltà della vita sempre con il sorriso e con il sole in tasca. Sicuramente supererai anche questa battaglia! Come sempre non arretri di un millimetro e sarai deciso e determinato a continuare ad essere presente in questa campagna elettorale per le sfide in alcune regioni”.