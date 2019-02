Il primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, afferma: “Forse il signor Lucio ancora non ha capito?”

Cosi’ scrive il primo cittadino di Messina Cateno De Luca, su Facebook, criticando il giornalista della Gazzetta del Sud, D’amico per l’odierno articolo pubblicato oggi sul quotidiano cittadino: “forse il signor Lucio ancora non ha capito? So cosa devo fare e me ne assumo la responsabilità senza se e senza ma”!

De Luca, conclude in tal modo: “non sono nel vostro libro paga quindi le vostre pressioni mediatiche non mi inquietano anzi ogni giorno confermano che siamo sulla strada giusta per liberare la Città dai baroni e dagli ipocriti di professione”.