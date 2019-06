Il primo cittadino di Messina Cateno De Luca, lo ha scritto oggi sulla sua pagina Facebook: “Torre Faro: blitz del sindaco dopo il caos di ieri”!

“Con due squadre della polizia municipale abbiamo istituito il presidio permanente per far rispettare il divieto di sosta: in sole tre ore sono state elevate oltre 50 multe e prelevate con il carro attrezzi dieci macchine”.

“Ieri, avendo tutte le pattuglie impegnate per l’ordigno bellico, è successo l’inferno! Abbiamo dovuto far sostituire tutti i cartelli del divieto di sosta che erano stati girati e divelti apposta per non consentire ai vigili di fare il loro dovere. Stasera i commercianti si sono lamentati con me perché così non lavorano”.

Mi chiedono di fare come l’anno scorso: “mettere quattro ausiliari di ATM, che non possono elevare le multe, per presidiare i due punti più critici facendo da dissuasori umani così l’autobus riesce a circolare (spendere oltre 8 mila euro a mese senza avere incassi!!!)”.

“Io non comprendo! Se si intasa tutto per assenza di vigilanza è colpa del sindaco”!

“Se viene vigilata l’area con la polizia municipale e’ colpa del sindaco perché le attività commerciali non lavorano! Ma che dobbiamo fare?”.