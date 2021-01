Il primo cittadino peloritano Cateno De Luca, lo aveva annunciato gia’ durante la sua diretta su Facebook del 14 gennaio e cosi’ e’ stato, ovvero si va verso la riproposizione della sua ordinanza (da attuarsi secondo le sue intenzioni per limitare il diffondersi del Covid-19) la N° 5 del 10 gennaio ritirata e ora ripresentata… con piu’ restrizioni rispetto alla esistente zona rossa messinese in vigore da lunedi’ scorso… ed a quella che vigera’ dalla mezzanotte di domenica 17 nel resto della Sicilia.

Il provvedimento studiato dal sindaco di Messina, entrera’ in vigore da lunedì 18 gennaio a giovedì 28 gennaio. Si differisce dall’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, perche’ rimarranno aperti solo gli esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari, edicole, tabacchi, farmacie, parafarmacie, distributori di benzina e negozi di cibo per animali domestici.

Al contrario, dovranno rimanere chiusi gli esercizi commerciali al dettaglio previsti dall’allegato 23 del Dpcm del Governo Conte interamente confermati nell’ordinanza regionale, che però potranno effettuare la consegna a domicilio.

A restare chiusi saranno anche;

tutti i mercati alimentari e non;

i cimiteri cittadini e le ville comunali mentre barbieri e parrucchieri a differenza dell’ordinanza regionale dovranno chiudere dal 20 gennaio.

Elettrauti e meccanici possono operare solo per il pronto intervento. Ottici, toelettature per animali ed erboristerie, possono effettuare servizi soltanto su prenotazione. Bar, ristoranti, pasticcerie potranno effettuare solo consegne a domicilio e sarà vietato l’asporto.

Tutte le scuole rimarranno chiuse e per asili nido, elementari, medie e superiori partirà il monitoraggio a tappeto dal 23 gennaio e una volta che saranno arrivati i risultati verrà deciso se confermare l’apertura dal 1 febbraio.