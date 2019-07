Il primo cittadino peloritano, onorevole Cateno De Luca, con lo sguardo volto al Teatro Vittorio Emanuele

Il primo cittadino peloritano, onorevole Cateno De Luca, sulla sua pagina Facebook specifica: “ed ora ci occuperemo anche del Teatro Vittorio Emanuele! Ci siamo confrontati con il sovrintendente Gianfranco Scoglio e con il presidente designato del Teatro Vittorio Emanuele ed abbiamo pubblicato gli avvisi per individuare i due componenti del cda, uno di competenza del comune di Messina ed uno di competenza della Città Metropolitana”.

“Abbiamo analizzato il Piano industriale per gli anni 2019 – 2021, ed è emerso che Gianfranco Scoglio ha fatto un buon lavoro con un notevole aumento degli abbonati. Purtroppo la Regione siciliana non ci ha ancora tranquillizzati sui trasferimenti del 2020 e 2021 e cercheremo di sostenere anche questa battaglia per la nostra Città. È nostro intendimento individuare le giuste sinergie per rilanciare il nostro Teatro con nuove attività, evidenziate dal presidente designato Orazio Miloro”.