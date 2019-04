Il problema dello stipendio, dei dipendenti della Messina Social City, se lo pone il consigliere del PD Libero Gioveni

E’ Libero Gioveni consigliere comunale di Palazzo Zanca del PD, che con una interrogazione pone l’accento sulla questione stipendi degli esultanti lavoratori di -Messina Social City- il primo marzo di quest’anno ed i più preoccupati dipendenti dell’Azienda partecipata dal Municipio, oggi.

Le determine dirigenziali di liquidazione ci sono, sottolinea Gioveni:

1) la prima in data 22/03/2019 la n. 1772 con la quale è stata emessa fattura per un importo complessivo di € 962.767,53 relativa a tutti i servizi gestiti dalla -Messina social city- ad eccezione del servizio asili nido;

2) e l’altra del 28/03/2019, la n. 1945 con la quale è stata emessa fattura per un importo complessivo di € 57.032,95 relativa al solo servizio degli asili nido.

E allora che si aspetta a pagare i dipendenti? E, domanda non da poco, come farà il Comune di Messina, in predissesto, a pagare ogni mese UN MILIONE DI EURO per stipendi solo a -Messina Social City-? Ed in ultimo, che qualità del servizio sta offrendo? Non sembra delle migliori viste le lamentele degli utenti peraltro riportate dal quotidiano locale nella giornata di ieri.

E’ così che il consigliere Gioveni scrive e chiede all’Amministrazione:

“pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, pur comprendendo la naturale fase di -rodaggio- che ogni nuova -macchina- necessità per far -oliare- al meglio tutti gli ingranaggi del sistema, il sottoscritto…

I N T E R R O G A

con carattere di massima urgenza le

SS.LL. in indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza, al fine di conoscere: