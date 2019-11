LA VISITA IN SICILIA A CATANIA, VENERDI' 29 NOVEMBRE DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00 , IN VIA RAIMONDO FRANCHETTI, 62

Il programma di questa settimana, del Movimento Più Italia rappresentato dal presidente Fabrizio Pignalberi. I responsabili del sodalizio politico, saranno presenti a Catania dalle ore 10.00 alle 12.00 per la tenere la manifestazione denominata… “I BAMBINI NON SI TOCCANO”, in via Raimondo Franchetti, 62, nelle vicinanze del Tribunale per i Minorenni.

L’iniziativa, è stata pensata per supportare un gruppo di mamme e papà privati ingiustamente dei loro figli, che hanno voluto organizzare l’incontro.

Questo lo slogan dell’evento: “non restare indifferente, combatti insieme a noi”.