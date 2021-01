“Il Recovery Plan, secondo quanto emerge dalla bozza pronta ad approdare questa sera in Consiglio dei ministri, è una vera e propria presa in giro nei confronti del Mezzogiorno. Per tutto il Sud viene prevista solo l’alta velocità di rete, cioè treni che nella migliore delle ipotesi dovrebbero viaggiare a 160 km/h, come negli anni ‘70”. Così oggi, si è espressa, Matilde Siracusano deputata messinese di Forza Italia a Montecitorio.

La Siracusano ha proseguito: “altro che la Tav più volte promessa dal governo e dal ministro Provenzano. La chiamavano alta velocità, ed era un calesse. A dir poco vergognoso. Per quanto riguarda, invece, i porti, ci saranno grandi investimenti su Trieste e Genova, e contentini per tutti gli altri, con le realtà calabresi e siciliane completamente ignorate, e con Messina citata solo per una fantomatica ‘riqualificazione energetica’. Naturalmente non c’è neanche l’ombra del Ponte sullo Stretto, l’unica grande opera che potrebbe davvero rilanciare sviluppo, occupazione e turismo per il Meridione, per non parlare dello svuotamento dei fondi di coesione per i prossimi sei anni. Forza Italia non può accettare un simile piano, e lavorerà in Parlamento per riscrivere il Recovery. Tutti i deputati e i senatori del Sud si facciano un serio esame di coscienza e si rifiutino di avallare un simile scandalo”.