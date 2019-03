Il Reddito di Maternità, sarà spiegato oggi a Messina alle 18 a Palazzo Zanca

Il Reddito di Maternità, sarà spiegato questo pomeriggio in un incontro che si terrà nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina a partire dalle ore 18, al quale sono stati invitati: “il sindaco, il prefetto, il presidente del Consiglio Comunale, il questore, il comandante dei carabinieri e quelli della Guardia di Finanza e dei vigili del Fuoco… oltre alla cittadinanza tutta”.

Ad illustrare la proposta avanzata da Il Popolo della Famiglia, il Partito fondato l11 marzo del 2016 da Mario Adinolfi ci penseranno la responsabile provinciale Eleonora Pagano e il coordinatore Alta Italia Mirko De Carli.

Il sodalizio politico, propone di: “erogare un bonus da mille euro al mese per tutte le donne che rinunceranno al lavoro per dedicarsi completamente ai figli. La proposta è stata depositata alla Corte Suprema di Cassazione dal movimento di Mario Adinolfi il 9 novembre; quindi, il giorno dopo è comparsa in Gazzetta Ufficiale. Per essere esaminata dalle Camere è necessaria la sottoscrizione da parte di 50mila cittadini; la raccolta firme è in corso e non terminerà prima del 9 aprile 2019”.

Reddito di maternità: in cosa consiste

Al momento del deposito in Cassazione la proposta ha assunto il nome di “indennità di maternità per le madri lavoratrici nell’esclusivo ambito familiare”.

Il testo, è composto da un unico articolo che recita: “tale indennità, pari a dodicimila euro annui netti privi di carichi fiscali o previdenziali, è riconosciuta su richiesta da avanzare presso il Comune di residenza, alle donne madri cittadine italiane. La richiesta dell’indennità di maternità può essere avanzata dalle aventi diritto entro quindici giorni dalla nascita di un figlio (o figlia) o dalla sentenza di adozione che riconosce una maternità adottiva. Per ogni bambino può essere prodotta unicamente una domanda da una sola donna”.

La sua durata e le coperture: “la beneficiaria, otterrà l’indennità di maternità per i primi otto anni di vita del figlio in assenza di altri redditi o impegni lavorativi, scegliendo dunque di dedicarsi in via esclusiva alla condizione di madre lavoratrice nell’ambito familiare con particolare riguardo alla cura dei figli. In caso di assunzione di impegni lavorativi esterni alla cura familiare, l’indennità di maternità si interrompe. La durata di otto anni riparte alla nascita di ogni figlio. Alla nascita del quarto figlio l’indennità riconosciuta alla madre diventa vitalizia. L’indennità è vitalizia anche in caso di nascita di figlio disabile, sempre in occorrenza del pre-requisito della attività esclusiva di lavoro di cura familiare scelto dalla donna madre”.

Avendo riguardo alle coperture, viene ipotizzato invece, lo stanziamento di… “3 miliardi annui dal fondo della Presidenza del Consiglio per la Famiglia e le Pari Opportunità nel triennio 2020-2022”.