“Il resoconto del mese di ottobre, dell’incessante attività del settore rifiuti della Sezione Annona della Polizia Municipale…, oltre 15mila euro di sanzioni”. Ad evidenziarlo su Facebook, è l’onorevole e sindaco di Messina, Cateno De Luca.

Questo il resoconto del mese di ottobre:

50 verbali da 450 euro;

15 verbali da 50 euro;

16 verbali da 600 euro;

1 verbale da 3100 euro.

IL MIO SOGNO?

“Non dover ricorrere a queste sanzioni! Messinaservizi ogni giorno che passa sta migliorando il servizio, questo è un dato di fatto che si coglie ogni giorno di più. Se non ci fosse ancora una sacca sempre meno consistente di zozzoni, le cose andrebbero meglio e più veloci! Stiamo lavorando, per mettere sulla retta via tutti quanti agendo con le buone maniere e con le reazioni richieste dal buon senso necessario per garantire una dignitosa convivenza”.

“Ringrazio quei colleghi della Polizia Municipale, che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con amore e dedizione sopportando il non fare ed il blaterare di quella parte sempre più minoritaria dei colleghi che ancora non intendono guadagnarsi lo stipendio facendo il proprio dovere rischiando di fare la fine che meritano”.