Il ritiro delle dimissioni, da parte del sindaco di Messina Cateno De Luca, commentato dalla deputata regionale messinese… di FdI, Elvira Amata

“La decisione del sindaco De Luca di non dimettersi non mi sorprende né sorprende i rappresentanti di Fratelli d’Italia a Messina. Del sindaco apprezziamo il coraggio e la passione con cui sta affrontando i tanti problemi della città, ma non condividiamo assolutamente il suo reiterato profilo poco istituzionale che spesso lo fa apparire come un cabarettista”. Lo dice Elvira Amata, deputato regionale e capo gruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, a seguito della decisione del primo cittadino della Città dello Stretto di strappare le sue dimissioni.

“La sua passione e il suo dire le cose in faccia – aggiunge Amata – non possono prescindere dal fatto che resta il primo cittadino, che rappresenta nelle istituzioni tutti i messinesi, sia quelli che lo hanno votato, ricordo a me stessa il 19% al ballottaggio, che quelli che non lo hanno scelto. Pertanto, De Luca ricominci a fare il sindaco di Messina interpretando il suo ruolo con la determinazione che lo contraddistingue ma con la sobrietà che la carica impone”, conclude Elvira Amata.